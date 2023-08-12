Безопасность учащихся во время учебного процесса в школах – приоритетная задача, о чем неоднократно сообщали в МОН, МВД и других ведомствах. Все школы должны быть оборудованы укрытиями уже к 1 сентября, то есть, если работы еще где-то не завершили, они должны быть на завершающей стадии.

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также подчеркнул, что никаких отговорок быть не может, ведь нужные средства на оборудование укрытий для обеспечения безопасности детей были выделены.

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Кроме того, укрытия должны удовлетворять ряду требований, быть удобными и функциональными.

Должны быть качественные, комфортные и надежные укрытия. Также разработаны типовые проекты детсадов и школ, которые учитывают современные требования по безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Органы местного самоуправления могут бесплатно воспользоваться этими проектами и сэкономить средства и время на разработку документации,

– доложил премьер.

Он также добавил, что из-за ненадлежащего состояния укрытий некоторых руководителей на местах уже уволили с должностей. Вскоре состоится еще одна проверка состояния укрытий, и там, где она не улучшилась, будут немедленные кадровые решения.