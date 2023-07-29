Украинское правительство стремится вернуть людей на деоккупированные территории. Поскольку без создания рабочих мест сделать это невозможно, должностные лица хотят оказать поддержку в открытии собственного дела или предприятий.

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Кому дадут гранты и на какие суммы можно рассчитывать

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, правительство одобряет изменения в предоставлении грантов для создания или развития перерабатывающих предприятий. Прежде всего, речь идет о бизнесе на деоккупированных территориях, ведь крайне важно возвращать туда людей и рабочие места.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Для этого вводим следующие изменения: государство будет давать грант в размере не 50%, а 80% стоимости проекта для перерабатывающего предприятия на деоккупированных или прифронтовых территориях. 20% - это софинансирование от самого предпринимателя,

– объяснил Шмигаль.

К софинансированию подобных проектов также призывают местные власти, если перерабатывающий завод расположен на территории их общества.

Ранее сообщалось, что разминирование деоккупированных территорий может занять много лет и обойдется в миллионы долларов. Партнеры заявили о готовности помочь как финансами, так и соответствующими специалистами.