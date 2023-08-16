Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Заметьте Бессильная ярость, – военный эксперт о целях масштабной ракетной атаки России
Российские оккупанты 16 августа атакуют Харьковскую область. В ОВА заявили, что враг наносит удары по территории области.
Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Заметьте Бессильная ярость, – военный эксперт о целях масштабной ракетной атаки России