Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Росіяни атакували Харківщину

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що росіяни о 16:00 завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загоряння приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється,

– зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, що він повідомляв місцевих про черговий ворожий обстріл ще о 16:07.

"Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях. Працює ППО!" – написав голова ОВА.

Приблизно за пів години до цього у Повітряних силах також закликали харків'ян негайно піти в укриття.

"Увага! Швидкісні цілі в напрямку Харкова! Перебувайте в укриттях!", – написали в ПС о 15:48.

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