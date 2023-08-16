О 07:43 в Харківській області оголосили повітряну тривогу, але о 08:35 у Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА прямує на Харків. Через деяких час у місті пролунали вибухи.

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Що відомо про атаку на Харків

Близько 08:13 у Харківській області пролунали перші вибухи. Вже о 08:54 вибухи почули в місті. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відбувається атака ворога та закликав людей перебувати в укриттях.

До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– написав він.

Згодом Синєгубов повідомив, що під Харковом зафіксували ворожі "Шахеди". Він подякував ППО за гарну роботу.

У Харківському районі зафіксували ворожі "Шахеди". Дякуємо силам ППО,

– написав він.

Попередні атаки ворога по Харківській області

Зазначимо, що минулої ночі ворог вдарив "Шахедами" по селу Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає.

Крім цього, впродовж минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди, а у селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі.

Окупанти атакували Сумщину

О 09:26 вибухи пролунали й у Сумському районі. У ту ж хвилину в Повітряних силах повідомили, що в Харківській, Сумській та Полтавській областях є загроза застосування балістичного озброєння.

Вночі ворог знову атакував портову інфраструктуру