Такое мнение на своем ютуб-канале высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он также объяснил, почему россияне так стремятся прорвать восточный фронт.
Подробнее ВСУ окружают Урожайное и Роботино: как изменилась карта боевых действий за неделю
ВСУ усилили Купянское направление
На днях генерал Валерий Залужный побывал на восточном фланге фронта, лично посетил все бригады Лимано-Купьянского направления.
После этого спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что было принято решение усилить украинские войска на этих отрезках фронта с помощью более плотной эшелонированной обороны.
Я думаю, что Купянско-Лиманское направление еще сыграет свою роль, оно еще станет горячим.
– добавил Жданов.
Напомним, что две попытки наступления: сначала на Купянском, а впоследствии на Лиманском направлении врага потерпели поражение.
Военный аналитик считает, что россияне могут предпринять еще одну попытку возобновить наступление на Купянск, где достаточно узко и по мнению Валерия Герасимова это может стать российской золотой карточкой, которая спасет оккупантов от разгрома на южной части фронта, а именно в Запорожской области. .
На это направление были привлечены некоторые украинские резервы, но, по словам Жданова, это не тот резерв, который является основным.
Жданов проанализировал ситуацию на Восточном фронте: смотреть видео
Какая ситуация сейчас на Лимано-Купянском направлении
- По сообщениям военных, за последние 8 дней было уничтожено значительное количество личного состава и военной техники врага. Также там недавно удалось подбить зенитный ракетный комплекс "Тор", который обошелся россиянам более чем в 16 миллионов долларов.
- Военные аналитики считают, что захватчики хотят добиться хоть каких-то успехов на этом направлении. к годовщине освобождения ВСУ Купянска, то есть до сентября.
- Там целью врага максимально оттянуть украинские силы и не дать действовать на Юге, а также враг пытается провести операцию по западу с фланга.