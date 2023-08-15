На Лимано-Купянское направление Украина перебросила дополнительные резервы и усилила огневые позиции. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о наибольших угрозах, которые составляет это направление.

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Насколько угрожающая ситуация

На Лимано-Купянском направлении ключевая угроза касается не оккупации территорий. Цель врага – максимально вытянуть наши силы и не дать действовать на Юге.

Россия стремится провести плановую операцию, которая преследует три цели. Прежде всего, вытянуть наши войска в оборону на Лимано-Купянском направлении и перехватить инициативу. Сейчас оккупанты не могут организовать наступательную кампанию с Юга. Поэтому российские захватчики хотят ослабить украинское давление на Юге и Востоке.

Россияне будут пытаться истощать наши силы и перехватить инициативу, создав картинку, будто это Россия наступает,

– отметил военный эксперт.

К тому же враг пытается провести операцию по заходу с фланга в тыл наших группировок, которые находятся в районе Белогоровки, Северска и дальше южнее Бахмута.

"Вот преследуемые цели. Я скажу, что серьезных достижений сейчас у России нет. Хотя, вероятно, враг будет продолжать наступательные действия. Наши силы успешно отражают эти атаки", – сказал Мусиенко.

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