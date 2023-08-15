На Лимано-Куп’янський напрямок Україна перекинула додаткові резерви та посилила вогневі позиції. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу про найбільші загрози, які становить цей напрямок.

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Наскільки загрозлива ситуація

На Лимано-Куп’янському напрямку ключова загроза стосується не окупації територій. Мета ворога – максимально витягнути наші сили й не дати діяти на Півдні.

Росії прагне провести планову операцію, яка переслідує три цілі. Насамперед витягнути наші війська в оборону на Лимано-Куп’янському напрямку та перехопити ініціативу. Зараз окупанти не можуть організувати наступальну кампанію з Півдня. Тому у такий спосіб російські загарбники хочуть послабити український тиск на Півдні й Сході.

Росіяни намагатимуться виснажувати наші сили й перехопити ініціативу, створивши картинку нібито це Росія наступає,

– зазначив військовий експерт.

До того ж ворог намагається провести операцію по заходу з флангу, а надалі у тил наших угруповань, які є у районі Білогорівки, Сіверська й далі південніше Бахмута.

"Ось цілі, які переслідуються. Я скажу, що серйозних здобутків зараз Росія не має. Хоча, ймовірно, ворог продовжуватиме наступальні дії. Наші сили успішно відбивають ці атаки", – сказав Мусієнко.

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