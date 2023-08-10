Керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич 9 серпня підписав відповідне розпорядження. Всього обов'язкова евакуація у Куп'янському районі стосується 37 населених пунктів.

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Де оголошено обов'язкову евакуацію на Харківщині

Згідно з розпорядженням, яке підписав Андрій Канашевич, евакуацію проводитимуть з таких громад Куп'янського району:

Дворічанська селищна територіальна громада,

Кіндрашівська сільська територіальна громада,

Куп'янська міська територіальна громада,

Курилівська сільська територіальна громада.

Важливо. Повний перелік населених пунктів Куп'янського району, де оголошено обов'язкову евакуацію, доступний за цим посиланням.



Розпорядження Куп'янської РВА, де у Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію / Фото Суспільне

Евакуація обов'язкова, але не примусова

Керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що евакуація населення Куп'янської громади обов'язкова, але не примусова, пише Суспільне. Відтак, люди можуть відмовитися від евакуації.

"Якщо це буде вже примусова евакуація, то тоді там вже механізму відмови немає. Якщо люди відмовлятимуться, вони мають офіційно написати лист-відмову, це не просто на словах, це робота з кожним. І вчора ця робота вже почалася. Зараз будемо намагатися якомога більше людей вивезти, вмовити тих, які живуть ближче до лінії фронту, там дуже небезпечно", – сказав Андрій Беседін.

Він повідомив, що станом на 10 серпня у Куп'янській громаді живуть близько 12 тисячі людей, серед них – майже 600 дітей. До вторгнення Росії у громаді жили 57 тисяч людей.

Дітей можуть евакуювати примусово

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов напередодні повідомив, що з 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Синєгубов зазначив, що питання евакуації стало актуальним, оскільки Росія помітно посилила обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари.

Куди звертатися, якщо ви хочете евакуюватися

Олег Синєгубов повідомив, що процес евакуації триває на постійній основі. Всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів.

Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74.

У Куп'янській міській військовій адміністрації зазначили, що також повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

єдиний колцентр (з 9:00 до 22:00)

+380507890124

+380637896474

ГО "Я Врятований"

+380634406920

гаряча лінія "Червоний хрест" (понеділок – п'ятниця, з 10:00 до 17:00)

0800332402

+380732402402

+380673832402

гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади (щоденно з 9:00 до 16:00)

+380989412300

Яка ситуація на Харківщині

У Генштабі ЗСУ зранку 10 серпня повідомили, що на Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

Водночас ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку на Бахмутський і Куп'янський.

За її словами, найгарячіша ділянка фронту наразі Куп'янсько-Лиманський напрямок, де ворог намагається прорвати оборону наших військових і триває запекла боротьба.