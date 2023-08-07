Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що ворог продовжує тиск на Новоселівське, а також розпочав активні дії ділянках Лиман Перший та Первомайське.

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Окупанти зазнають великих втрат

Також тривають бої біля Новоєгорівки, Надії та у Серебрянському лісництві на Луганщині.

Окупанти продовжують кидати в бій всі більше техніки та людей, щоб продавити українську оборону,

– зазначив військовий експерт.

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Проте українські війська тримають оборону на всіх ділянках, де противник проводить жорсткі та масовані атаки. Також ворогу завдана суттєва поразка в особистому складі та техніці.

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Окупанти хоч і зазнають великих втрат, продовжують атакувати, тому що не мають іншого виходу. Адже це найактивніша ділянка бойових дій з боку ворога, і саме тут вони намагаються продавати українську оборону. Їхня мета змусити ЗСУ перекидати резерви з Південного напрямку на Північно-Східний, і в такий спосіб зірвати український контрнаступ,

– пояснив Олег Жданов.

Водночас, як він зауважив, українські сили тримають оборону та завдають серйозне ураження російським військам.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що мета Росії повністю захопити 4 області України, на окупованих територіях яких вони провели так звані "референдуми". Проте є в Кремлі й більш далекоглядні цілі – окупувати всю територію України та посадити в Києві своїх маріонеток.

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