Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий вранці 7 серпня в ефірі "Свобода.Ранок" розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається наступати. Буквально перед цим Ганна Маляр пояснювала, що там окупанти намагались повернути втрачені ще восени 2022 року позиції, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Куп'янському напрямку

Сергій Череватий розповів, що окупанти там намагаються наступати вже декілька тижнів поспіль та ескалюють ситуацію, шукають слабкі місця у нашій обороні.

Так, вороги тільки за цю добу атакували в районі Петропавлівки, Синьківка та Першотравневого Куп'янського напрямку Харківської області.

Окрім того, ворог активно залучає артилерію – там було 508 обстрілів, 12 боєзіткнень, 14 авіанальотів. ЗСУ знищили 32 окупантів, 82 поранені, також наші військові ліквідували новітній ворожий танк Т-90, два міномети та бліндаж окупантів.

Чи можливий реванш окупантів біля Куп'янська

Речник Східного угруповання ЗСУ відповів на питання, хто воює проти ЗСУ біля Куп'янська і чи є в армії Росії можливість взяти позиції, які були звільнені українськими військовими.

Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взяти Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив'язані до дат, символів – вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди. Тому безперечно для них би хотілось хоч якийсь відголос цієї слави повторити й вони б хотіли в район Куп'янська прорватися,

– пояснив Сергій Череватий.

Однак речник Східного угруповання ЗСУ зазначив, що українські військові знають:

всі наміри ворога;

всі підрозділи, які там зосереджені;

всіх командирів;

всі плани.

"І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певну ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", – запевнив Череватий.

Яка ситуація на фронті: коротко