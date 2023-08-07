Проте росіяни не полишають спроб окупувати, наприклад, територію на Куп'янському напрямку. Це прямо протирічить словам Пєскова і доводить, що Росія прагне захопити якнайбільше українських земель.

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Росіяни хочуть окупувати всю Україну

Нещодавно прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков дав інтерв'ю журналістам The New York Times. Там він заперечив тезу, що Росія прагне контролювати всю Україну. Він сказав, що Росія прагне окупувати лише ті території, що вказані в її конституції.

Ми просто хочемо контролювати всю землю, яку ми зараз записали в нашу конституцію як нашу,

– сказав Пєсков.

Окупанти у 2022 році незаконно провели "референдум" у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, після чого Росія оголосила їх своїми територіями. Проте близько 16 тисяч квадратних кілометрів цих земель знаходиться під контролем українських військ. Росіяни провели "референдум" лише на окупованій частині областей, однак заявили, що "мають право" на всю їх територію.

Зверніть увагу! Росіяни провели "референдуми" про окупацію частини України 23-27 вересня 2022 року. У Херсонській області вони намалювали 87% "підтримки", у Запорізькій – 93%, у Луганській – понад 98% та у Донецькій – понад 99%. Окрім цього ще у 2014 році Росія окупувала Крим та назвала його "власною територією".

Проте росіяни активно продовжують атакувати та утримувати позиції та інших територіях, які вони не "вносили у конституцію" – у Миколаївській та Харківській областях. Заява Пєскова передбачає, що Росія має відступити з цих земель, адже вони не проводили там "референдум". Однак окупанти навпаки активізували наступ на Куп'янськ, що у Харківській області.

Як мінімум, Кремль прагне продовжувати війну проти Україну до повної окупації 4 областей, де вони провели "референдуми". Однак Москва досі тримає у голові максималістичні цілі щодо захоплення всієї території України та встановлення там свого уряду.

Окрім цього, в тому ж інтерв'ю Пєсков заявив, що майбутні вибори – це "дорога демократія", а Путін набере 90% голосів. Згодом прессекретар заявив, що мав на увазі інше – Путін має безумовну підтримку населення і майже точно виграє вибори. Вибори у Росії планують провести у березні 2023 року.

Звільнення окупованих територій