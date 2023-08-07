Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что враг продолжает давление на Новоселовское, а также начал активные действия на участках Лиман Первый и Первомайское.

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Оккупанты несут большие потери

Также продолжаются бои у Новоегоровки, Надежды и в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Оккупанты продолжают бросать в бой все больше техники и людей, чтобы продавить украинскую оборону,

– отметил военный эксперт.

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Однако украинские войска держат оборону на всех участках, где противник проводит жесткие и массированные атаки. Также врагу нанесено существенное поражение в личном составе и технике.

Олег Жданов оценил ситуацию на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Оккупанты хоть и несут большие потери, продолжают атаковать, потому что у них нет другого выхода. Это ведь самый активный участок боевых действий со стороны врага, и именно здесь они пытаются продавать украинскую оборону. Их цель заставить ВСУ перебрасывать резервы с Южного направления на Северо-Восточное, и таким образом сорвать украинское контрнаступление,

– объяснил Олег Жданов.

В то же время, как он отметил, украинские силы держат оборону и наносят серьезное поражение российским войскам.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны считают, что цель России полностью захватить 4 области Украины, на оккупированных территориях которых они провели так называемые "референдумы". Однако есть в Кремле и более дальновидные цели оккупировать всю территорию Украины и посадить в Киеве своих марионеток.

Как разворачиваются события на Лимано-Купянском направлении