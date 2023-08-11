Ситуация опасная, но контролируемая. Все танкоопасные направления, которые можно использовать для движения тяжелой техники, нами либо заминированы, либо простреливаются артиллерией. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Россияне будут давить к осенним дождям

Основные проблемы любой наступающей армии – логистические цепочки и механизмы снабжения боеприпасами, техникой, пополнением потерь. Краткий путь снабжения имеет первостепенное значение для успеха. Поэтому оккупанты определили Купянск как главное местоположение на фронте, ведь граница с Россией пролегает в несколько десятков километров.

До основного военного хаба врага Валуек час езды в сторону Купянска. А оттуда можно попасть на линию фронта. Поэтому россияне усиливают это направление за счет "коротких плеч",

– сказал Свитан.

Украинское военное руководство осведомлено, что в последние полгода россияне усиливали Луганскую группировку. В настоящее время там находится более 100 тысяч российских войск, техники достаточно, несколько сотен танков.

К счастью, подстилающая поверхность не позволяет врагу проводить полномасштабные операции. Лес, с севера на юг идут параллельно друг другу три реки, впадающие в Северский Донецк. И вот в этом междуречье россияне пытаются проводить наступательные действия, однако пока шире 10 километров они нигде не смогли организовать наступательные действия.

– добавил военный эксперт.

Вероятно, в таком режиме россияне будут работать на Купянском направлении до осенних дождей. Поэтому местным жителям настоятельно рекомендуют выехать на несколько месяцев, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Почему россияне решили наступать на Купянском направлении: смотрите видео

Оперативная ситуация на Купянском направлении