Российские оккупанты вряд ли могли бы дойти до Балаклеи или Изюма. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что они не смогут перейти реку Оскол.
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Какую цель преследуют россияне на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами, средствами и боеприпасами на Купянском направлении. Сейчас Вооруженные Силы мужественно сдерживают наступление оккупантов. Их планы не удастся осуществить.
Реку Оскол перейти так же нереально, как и Северский Донец. У них и задача стратегическая дойти до этих рубежей и перейти в оборону. Просто у них это не получается по разным причинам,
– отметил Роман Свитан.
В частности, это из-за низменностей трех лет, которые впадают через Северский Донец: Оскол, Жеребец и Красная. Двигаться там тяжело, соответственно и широкомасштабно наступать практически невозможно. Как и продвигаться по технике.
"Максимум на ширине 10 километров россияне как-то пытались двигаться. Да и то, мы их разбиваем из артиллерии, поэтому им приходится "дробиться", а потом отползать на место старта", – рассказал полковник ВСУ в запасе.
Оккупанты реально могут достичь каких-то успехов, например, захватить Лиман, только если вся запорожско-херсонская группировка отойдет на Луганское направление. А это примерно 150 тысяч человек. При этом украинские защитники не должны ничего делать для усиления и уйдут.
К слову, такие маневры уже россияне совершали, когда отошли из-под Киева в прошлом году. Тогда эта группировка рассеялась по Луганскому направлению. Тогда им удалось оккупировать Лисичанск. В прошлом году, когда захватчики отошли с правого берега Днепра и появились в районе Бахмута и Соледара.
Роман Свитан о ситуации на Лиманском направлении: смотрите видео
На Купянском направлении идут интенсивные бои: последние новости
- Через сутки 10 мая на Купянском направлении противник проводил наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Попытки не имели успеха. Кроме того, из артиллерии и минометов было обстреляно более 15 населенных пунктов.
- В Министерстве обороны сообщили, что на Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. В частности, оккупанты уже несколько дней ведут безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Россияне также хотят выйти в Купянск, прорвав украинскую оборону. Интенсивность боев высока.
- Оккупанты на Купянском направлении имеют две цели. Они пытаются оттянуть туда украинские силы по другим направлениям. А также прорваться до самого Купянска. Для этого туда ввезли десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми подразделениями. Им помогает авиация и артиллерия.