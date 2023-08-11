Російські окупанти навряд чи могли б дійти до Балаклії або Ізюму. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що вони не зможуть перейти річку Оскол.

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Яку мету переслідують росіяни на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про додаткове посилення військових частин усіма необхідними силами, засобами та боєприпасами на Куп'янському напрямку. Зараз Збройні Сили мужньо стримують наступ окупантів. Їхні плани не вдасться здійснити.

Річку Оскол перейти так само нереально, як і Сіверський Донець. В них і завдання стратегічне дійти до цих рубежів та перейти в оборону. Просто у них це не виходить з різних причин,

– зазначив Роман Світан.

Зокрема, це через низини трьох рік, які впадають через Сіверський Донець: Оскол, Жеребець та Красна. Рухатись там важко, відповідно і широкомасштабно наступати практично нереально. Як і просуватись технікою.

"Максимум на ширині 10 кілометрів росіяни якось намагались рухатись. Та й те, ми їх розбиваємо з артилерії, тож їм доводиться "дробитись", а потім відповзати на місце старту", – розповів полковник ЗСУ в запасі.

Окупанти реально можуть досягнути якихось успіхів, наприклад, захопити Лиман, лише якщо все запорізько-херсонське угруповання відійде на Луганський напрямок. А це приблизно 150 тисяч осіб. При тому українські захисники не мають нічого робити для посилення та відійдуть.

До слова, такі маневри вже росіяни робили, коли відійшли з-під Києва минулого року. Тоді це угруповання розсіялось по Луганському напрямку. Тоді їм вдалось окупувати Лисичанськ. А також торік, коли загарбники відійшли з правого берега Дніпра та з'явились в районі Бахмута та Соледару.

Роман Світан про ситуацію на Лиманському напрямку: дивіться відео

На Куп'янському напрямку йдуть інтенсивні бої: останні новини