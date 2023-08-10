Купянское направление – самый горячий участок фронта. Россияне стянули туда кучу людей и техники. За последнюю неделю враг нанес там более 50 авиационных ударов. В эфире телемарафона спикер Нацгвардии Руслан Музычук объяснил, чего пытаются достичь россияне на Купянском направлении.
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Россияне хотят выйти в город
По словам Музычука, оккупанты на Купянском направлении преследуют две основные цели.
Спикер Нацгвардии отметил, что количество сил и средств врага, его активизация за последнее время на Купянском направлении является попыткой переломить ситуацию на этом участке фронта.
В частности, сюда были заведены десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми подразделениями, которые при поддержке авиации и артиллерии постоянно предпринимают попытки штурма на украинские позиции.
Противник пытается расширить свой фронт наступления, улучшить тактическое положение, в частности, выйти на выгодные тактические участки, такие как природные барьеры, например реки, отмечает Музычук.
Вся эта активизация врага на Купянском направлении свидетельствует о его двух целях. Первая – это стремление оттянуть сюда украинские силы с других направлений. Вторая – это прорваться до самого Купянска.
Боевые действия на Купянском направлении: что известно
- За последние сутки на Купянском направлении украинцы успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отмечал, что на Купянском направлении продолжаются интенсивные бои, россияне избрали его за главное направление своего наступления. Он подчеркнул, что цель врага – выйти непосредственно к Купянску.
- Ранее сообщалось, что оккупанты на Купянско-Лиманском направлении сосредоточили около 100 тысяч солдат.