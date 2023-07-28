Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россиянам ничего не светит, кроме огромных потерь.

Вашему вниманию ВСУ продолжают сдерживать врага возле Купянска и Лимана: есть успех в наступлении в районе Бахмута

"Они пытаются двигаться в сторону Боровой без наступательных действий на Купянск – это абсолютно бездарная и недейственная тактика. Украинские Силы обороны зажмут их в клещи с обеих сторон", – отметил Селезнев.

Что происходит на Купянско-Лиманском направлении: смотрите видео

Обратите внимание! Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские защитники не дают россиянам перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении. Более того, Силы обороны наносят врагу потери.

К чему стремятся россияне

Говорить о каких-то территориальных достижениях врага можно было бы, если бы он вышел на рубеж вдоль линии берега реки Оскол. Но захватчики не имеют для этого возможностей и технических ресурсов.

Более того, активизация россиян на Лимано-Купянском направлении не стала неожиданностью для Сил обороны. Украинские защитники выстроили мощную линию обороны, завязанную на естественных препятствиях, в том числе высотах. Потому все попытки россиян продвинуться будут безрезультатными.

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