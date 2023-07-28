Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россиянам ничего не светит, кроме огромных потерь.
Вашему вниманию ВСУ продолжают сдерживать врага возле Купянска и Лимана: есть успех в наступлении в районе Бахмута
"Они пытаются двигаться в сторону Боровой без наступательных действий на Купянск – это абсолютно бездарная и недейственная тактика. Украинские Силы обороны зажмут их в клещи с обеих сторон", – отметил Селезнев.
Что происходит на Купянско-Лиманском направлении: смотрите видео
К чему стремятся россияне
Говорить о каких-то территориальных достижениях врага можно было бы, если бы он вышел на рубеж вдоль линии берега реки Оскол. Но захватчики не имеют для этого возможностей и технических ресурсов.
Более того, активизация россиян на Лимано-Купянском направлении не стала неожиданностью для Сил обороны. Украинские защитники выстроили мощную линию обороны, завязанную на естественных препятствиях, в том числе высотах. Потому все попытки россиян продвинуться будут безрезультатными.
Что происходит на фронте: последние новости
- Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Так, вечером 27 июля стало известно о возвращение под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.
- Продолжаются бои возле Бахмута. Поскольку город практически уничтожен дотла и там не осталось гражданского населения, Силы обороны могут накрывать его кассетными боеприпасами.
- Несмотря на успехи украинских защитников, в западной прессе до сих пор раздаются упреки насчет темпов наступления. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Силы обороны делают все от них зависящее.