Так, только за минувшие сутки наши воины очистили землю от еще 560 террористов. В общей сложности потери личного состава страны-агрессора уже достигли 244 830 бойцов.

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Потери оккупантов в технике

Танцев – 4190 (+4),

боевых бронированных машин – 8161 (+14),

артиллерийских систем – 4775 (+30),

РСЗО – 698 (+0),

средств ПВО – 458 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 311 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),

крылатых ракет – 1347 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),

специальной техники – 709 (+1).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ликвидировали полковника российской авиации

Накануне, 25 июля, украинские защитники ликвидировали еще одного российского офицера. Долетался командир 112 вертолетного полка полковник Табачников. Вражеский Ка-52 удалось уничтожить расчетом ПЗРК.