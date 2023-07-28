О смерти Богаченко сообщили российские пропагандистские и украинские ресурсы. Также эту информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Что известно о ликвидации Богаченко

К сожалению, информации маловато. По словам Сергея Стерненко, отправился оккупант в вечность на Востоке. А именно возле Клещиевки в районе Бахмута.

Погиб он 25 июля. А похоронить его должны 28 числа в Алчевске.

Добавим, что Богаченко – не первый представитель "Призрака", который отправился в ад. В частности, еще в начале войны на Донбассе, в 2015 году, боевики расстреляли из пулеметов Алексея Мозгового. А его приспешника Павла Дремова чуть позже взорвали в машине: произошло это перед свадьбой уже покойного.

Заметим! Батальон "Призрак" - незаконное вооруженное формирование, входящее во второй армейский корпус России. Его боевики создали в 2014 году на оккупированной части Луганской области.

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