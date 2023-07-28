Про смерть Богаченка повідомили російські пропагандистські та українські ресурси. Також цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
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Що відомо про ліквідацію Богаченка
На жаль, інформації обмаль. За словами Сергія Стерненка, вирушив окупант у вічність на Сході. А саме біля Кліщіївки в районі Бахмута.
Загинув він 25 липня. А поховати його мають 28 числа в Алчевську.
Додамо, що Богаченко – не перший представник "Прізрака", який вирушив до Пекла. Зокрема, ще на початку війни на Донбасі, в 2015 році, бойовики розстріляли з кулеметів Олексія Мозгового. А його поплічника Павла Дрьомова трохи згодом підірвали у машині: сталося це перед весіллям вже небіжчика.
Кого ще останнім часом ліквідували ЗСУ
- Напередодні ЗСУ мінуснули полковника авіації Табачнікова. Він командував 112 вертолітним полком.
- Також відомо, що на фронті загинув один із командирів підрозділу Кадирова "Ахмат" – "Карлссон". Крім цього, він займався й активною пропагандистською діяльністю.
- Трохи раніше пішов за кораблем пропагандист Михайло Лучін. Він був російським "воєнкором" та вів пропагандистський телеграм-канал "Міша на Донбасі".
- І ще не все: вишенька на торті – Сили оборони знищили командира 123 мотострілецької бригади Росії Дениса Іванова з позивним "Ташкент".