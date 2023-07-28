Про смерть Богаченка повідомили російські пропагандистські та українські ресурси. Також цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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Що відомо про ліквідацію Богаченка

На жаль, інформації обмаль. За словами Сергія Стерненка, вирушив окупант у вічність на Сході. А саме біля Кліщіївки в районі Бахмута.

Загинув він 25 липня. А поховати його мають 28 числа в Алчевську.

Додамо, що Богаченко – не перший представник "Прізрака", який вирушив до Пекла. Зокрема, ще на початку війни на Донбасі, в 2015 році, бойовики розстріляли з кулеметів Олексія Мозгового. А його поплічника Павла Дрьомова трохи згодом підірвали у машині: сталося це перед весіллям вже небіжчика.

Зауважимо! Батальйон "Прізрак" - незаконне збройне формування, що входить до другого армійського корпусу Росії. Його бойовики створили у 2014 році на окупованій частині Луганської області.

Кого ще останнім часом ліквідували ЗСУ