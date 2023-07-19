Він командував 2 окремою бригадою незаконного терористичного формування "ЛНР". Російські пропагандисти кажуть, що він брав участь в окупації Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

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Збройні Сили ліквідували командира "Ташкента"

Анатолій Штефан "Штірліц" 18 липня повідомив, що українська армія знищила російського командира "Ташкента" на окупованій території нашої держави. За наявною інформацією, окупант загинув від удару дроном-камікадзе, коли він пересувався на своєму авто.

Також відомо, що Деніса Іванова росіяни вважали "легендарним комбригом" і часто запрошували в прямі ефірі пропагандисти. При цьому, росіяни чомусь не хотіли давати йому зірку "героя Росії".

Згодом у мережі з'явилися фото ліквідованого російського командира. Він очолював одну з бригад незаконного терористичного формування "ЛНР" і навіть отримував їхні нагороди.



Ліквідований Деніс Іванов "Ташкент" / Фото з соцмереж

Згодом смерть свого посіпаки підтвердили й російські пропагандисти. Вони наголосили, що попри те, що він буцімто не був "медійною людиною", його всі "поважали й називали великим командиром".

Окупанти підтвердили смерть свого командира / Відео з телеграм-каналу Анатолія Штефана

Також доволі довгий час його справжнє ім'я росЗМІ не називали. На момент смерті йому нібито було 42 роки.

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