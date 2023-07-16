Мовиться про колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Алєксандра Горіна. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Ще одного російського офіцера вбили

Одна з організацій окупантів під назвою "Асоціація ветеранів МП Супутник" зазначила, що командира Горіна могли начебто вбили 14 липня в тимчасово окупованому Бердянську. Як саме "знищили" російського офіцера в організації – не вказали.



Алєксандра Горіна ліквідували у Бердянську / Фото з соцмереж

Згодом український журналіст Денис Казанський відзначив, що комбата Горіна могли ліквідувати ще 11 липня. Тоді у Бердянську вбили російського генерала Олєга Цокова в одному з готелів окупованого міста.

Відомо, що батальйон Горіна брав активну участь в анексії Криму у 2014 році. Так, він та його посіпаки штурмували аеродром у тимчасово окупованому Бельбеку.

Що відомо про вбивство генерала Цокова