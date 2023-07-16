Мовиться про колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Алєксандра Горіна. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Ще одного російського офіцера вбили
Одна з організацій окупантів під назвою "Асоціація ветеранів МП Супутник" зазначила, що командира Горіна могли начебто вбили 14 липня в тимчасово окупованому Бердянську. Як саме "знищили" російського офіцера в організації – не вказали.
Алєксандра Горіна ліквідували у Бердянську / Фото з соцмереж
Згодом український журналіст Денис Казанський відзначив, що комбата Горіна могли ліквідувати ще 11 липня. Тоді у Бердянську вбили російського генерала Олєга Цокова в одному з готелів окупованого міста.
Відомо, що батальйон Горіна брав активну участь в анексії Криму у 2014 році. Так, він та його посіпаки штурмували аеродром у тимчасово окупованому Бельбеку.
Що відомо про вбивство генерала Цокова
- Російського генерала Олєга Цокова ліквідували 11 липня у Бердянську. Тоді він перебував у місцевому готелі "Дюна" разом з іншими окупантами.
- Серія вибухів у Бердянську прогриміла 11 липня орієнтовно о 3:30 ночі. Їх чули не лише по всьому місту, а й у найближчих селах.
- Спочатку росіяни мовчали щодо загибелі генерала, але згодом все ж підтвердили його загибель. Крім цього, окупанти припустили, що по приміщенню готелю могли влучити ракетами Storm Shadow.
- Згодом у мережі з'явилися фото готелю, куди відбувся "прильот". Так, від приміщення залишилися лише згарища і руїни.
- Варто зазначити, що генерала вже не вперше намагалися ліквідувати. Так, окупанти повідомляли, що офіцера намагалися вбити ще у вересні 2022 року. Але тоді він дивом вижив і продовжував свою підривну діяльність.