Речь идет о бывшем комбате 382 отдельного батальона морской пехоты подполковника Александра Горина. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Еще одного российского офицера убили

Одна из организаций оккупантов под названием "Ассоциация ветеранов МП Спутник" отметила, что командира Горина могли якобы убить 14 июля во временно оккупированном Бердянске. Как именно "уничтожили" российского офицера в организации – не указали.



Александра Горина ликвидировали в Бердянске / Фото из соцсетей

Впоследствии украинский журналист Денис Казанский отметил, что комбата Горина могли ликвидировать еще 11 июля Тогда в Бердянске убили российского генерала Олега Цокова в одной из гостиниц оккупированного города.

Известно, что батальон Горина активно участвовал в аннексии Крыма в 2014 году. Так, он и его приспешники штурмовали аэродром во временно оккупированном Бельбеке.

Что известно об убийстве генерала Цокова