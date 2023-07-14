В сети появилось не одно фото когда-то красивой гостиницы, одно из которых опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как выглядит "Дюна" после прилета

Как видно из фото, в результате мощного попадания 4-этажное здание стало чуть ниже. Его светлый бежевый фасад приобрел обгоревший серый цвет, из-под которого выглядывает кирпич. Он же кучей лежит вблизи одной из стен.

Также на аккуратных газончиках поблизости валяются оторванные обломки строительных конструкций "Дюны" и элементы мебели, очевидно, до взрыва находившиеся в здании. Более того, и вблизи пляжа разбросаны вещи из гостиницы.

Последствия "хлопка" для Дюны / Фото из соцсетей

Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница "Дюна", где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплох,

– написал Петр Андрющенко.

Вместе с генералом полегло немало оккупантов

Следует отметить, что этим ударом ВСУ ликвидировали не только генерал-лейтенанта Цокова, но и многих российских захватчиков. Более того, по данным сети, в это время в отеле мог базироваться запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии страны-оккупантки. Так что, вероятно, были и другие офицеры, которые могли погибнуть.

Как сообщили в телеграм-канале мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни, в этот день из гостиницы "Дюна" вывезли три грузовика тел.

Что известно о ликвидации генерал-лейтенанта