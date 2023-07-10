Как погиб оккупант

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что 42-летний Станислав Ржицкий сегодня, 10 июля, отправился на утреннюю пробежку. Неизвестный подстерег его возле спорткомплекса "Олимп" и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего нападавший скрылся с места происшествия. 24 Канал пишет все, что известно об убитом оккупанте и его вероятной причастности к удару по Виннице.

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Ржицкий скончался на месте от ранений

Отмечают, что от ранений пострадавший скончался на месте. В России уже даже подтвердили смерть и возбудили уголовное дело по статье "Убийство", нападавшего ищут.

"По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", – говорится в сообщении администрации Краснодара.

Телеграм-каналы пишут, что российским силовикам пришлось повторно возвращаться на место преступления через несколько часов – сначала эксперт, работавший на месте, предположил, что у Станислава Ржицкого на теле колото-резаные ранения.

Однако экспертиза установила, что Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину. При этом в теле погибшего были обнаружены две пули калибра 9 миллиметров. Поэтому оперативники отправились на место происшествия искать еще две пули.

Причастность к удару по Виннице

Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар". Предварительно были данные, что именно он запускал "Калибры" по мирным украинским городам. В частности, причастен к удару по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда в результате обстрела центра города погибли 27 человек.

Что известно о капитане

Погибший – капитан второго ранга Станислав Ржицкий находится в базе сайта "Миротворец". Там указано, что он "принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину" и командовал подводной лодкой "Алроса", которая входит в Черноморский флот.

На странице Ржицкого в соцсетях говорится, что он живет в Севастополе.

РосСМИ пишут, что в 2015 году газета Черноморского флота также упоминала Ржицкого как командира "Алросы". В конце 2016 года он стал командовать подводной лодкой "Краснодар", вооруженной ракетами "Калибр". О том, что он занимает эту должность, журналисты сообщали вплоть до 2020 года.