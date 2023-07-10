Як загинув окупант

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що 42-річний Станіслав Ржицький сьогодні, 10 липня, вирушив на ранкову пробіжку. Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп" та вистрелив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого нападник втік з місця події. 24 Канал пише усе, що відомо про вбитого окупанта і його ймовірну причетність до удару по Вінниці.

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Ржицький помер на місці від поранень

Зазначають, що від поранень постраждалий помер на місці. В Росії уже навіть підтвердили втрату та порушили кримінальну справу за статтею "Вбивство", нападника шукають.

"За фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи", – сказано в повідомленні адміністрації Краснодару.

Телеграм-канали пишуть, що російським силовикам довелося повторно повертатися на місце злочину за кілька годин – спочатку експерт, який працював на місці, припустив, що у Станіслава Ржицького на тілі колото-різані поранення.

Однак, експертиза встановила, що Ржицького було вбито чотирма пострілами в спину. При цьому у тілі загиблого було виявлено дві кулі калібру 9 міліметрів. Тож, оперативники вирушили на місце події шукати ще дві кулі.

Причетність до удару по Вінниці

Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу та командиром підводного човна "Краснодар". Попередньо були дані, що саме він запускав "Калібри" по мирних українських містах. Зокрема, є причетним до удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу центру міста загинули 27 людей.

Що відомо про капітана

Загиблий – капітан другого рангу Станіслав Ржицький є у базі сайту "Миротворець". Там зазначено, що він "бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну" і командував підводним човном "Алроса", який входить до Чорноморського флоту.

На сторінці Ржицького у соцмережах зазначено, що він живе у Севастополі.

РосЗМІ пишуть, що у 2015 році газета Чорноморського флоту також згадувала Ржицького як командира "Алроси". Наприкінці 2016 року він став командувати підводним човном "Краснодар", озброєним ракетами "Калібр". Про те, що він обіймає цю посаду, журналісти повідомляли аж до 2020 року.