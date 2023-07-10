Про це розповіли у двох російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, країна-терористка втратила майже 235 тисяч бійців.

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На війні проти України загинули 47 тисяч росіян віком до 50 років

Російські журналісти переглянули статистику реєстру спадкових справ і статистику Росстату.

За нашими підрахунками, до кінця травня 2023 року на війні загинули приблизно 47 тисяч чоловіків віком до 50 років. Це число загиблих громадян Росії,

– мовиться у повідомленні.

Також вдалося оцінити кількість поранених росіян, проте з набагато меншою точністю. Журналісти додали, що втрати бойовиків квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях вони оцінити не змогли.

"У 2022 і 2023 роках кількість спадкових справ на чоловіків, особливо молодих, різко зросла. Якщо знати, як часто на померлих певної вікової групи заводять спадкові справи, за цим зростанням можна відновити надлишкову чоловічу смертність – тобто реальну кількість загиблих на війні", – зазначили журналісти.

За їхніми словами, якщо бути максимально точним, кількість загиблих з імовірністю 95% лежить у межах між 40 тисячами та 55 тисячами. Проте до реєстру спадкових справ потрапляють далеко не всі чоловіки, які загинули на війні в Україні. Адже далеко не в усіх є майно, яке можна залишити родичам. Тому можна припустити, що кількість втрат окупаційної армії є більшою.

У дослідженні також мовиться про те, що разом із тяжкопораненими, яких звільнили зі служби через травму, загальна кількість безповоротних втрат становить щонайменше 125 тисяч осіб. У цей розрахунок частково входять зниклі безвісти, але не полонені та бойовики з квазіреспублік.

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Загальні втрати ворога у війні

За понад 500 днів повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 234 480 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські захисники перетворили на брухт тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Найдорожча ж втрата Кремля від початку повномасштабного вторгнення – крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: