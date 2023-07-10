Розвідка Британії пов'язує великі втрати Росії з кризою військово-медичного забезпечення. У Британії підрахували, що протягом 17 місяців повномасштабного вторгнення Росія втрачала в середньому близько 400 осіб на день.

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Розвідка Британії назвала причини великих втрат Росії

У розвідці припускають, що приплив військових втрат, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо в прикордонних регіонах поблизу України.

Також там інформують, що багато спеціалізованих військових госпіталів, ймовірно, зарезервовані для офіцерів, які отримали поранення.

Розвідка Британії посилається на керівника підрозділу бойової медицини компанії "Калашников", який заявив, що 50% російських бойових втрат можна було б запобігти, надавши належну першу медичну допомогу.

Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута, що перебуває на озброєнні, є основною причиною смертей і ампутацій, яким можна було б запобігти,

– повідомили в розвідці Британії.

Зверніть увагу. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення українські військові вже ліквідували 234 480 російських бійців.

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