Разведка Британии связывает большие потери России с кризисом военно-медицинского обеспечения. В Британии подсчитали, что в течение 17 месяцев полномасштабного вторжения Россия теряла в среднем около 400 человек в день.

Смотрите также 500 дней – 500 бессонных ночей: какими были главные битвы Украины и что нас ждет впереди

Разведка Британии назвала причины больших потерь России

В разведке предполагают, что приток военных потерь, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных регионах вблизи Украины.

Также там информируют, что многие специализированные военные госпитали, вероятно, зарезервированы для офицеров, получивших ранения.

Разведка Британии ссылается на руководителя подразделения боевой медицины компании "Калашников", который заявил, что 50% российских боевых потерь можно было бы предотвратить, предоставив должную первую медицинскую помощь.

Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием находящегося на вооружении грубого российского боевого жгута является основной причиной смертей и ампутаций, которых можно было бы предотвратить,

– сообщили в разведке Британии.

Обратите внимание. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения украинские военные уже ликвидировали 234 480 российских бойцов.

Россия использует на фронте наркозависимых и больных гепатитом