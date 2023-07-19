З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло 239 480 окупантів. Щоправда, втрати можуть бути більшими, адже підрахунок ускладнюють бої.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 4123 (+4);
- бойових броньованих машин – 8059 (+8);
- артилерійських систем – 4573 (+31);
- РСЗВ – 689 (+0);
- засоби ППО – 430 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 310 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46);
- крилаті ракети – 1279 (+6);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19);
- спеціальна техніка – 683 (+6).
Втрати ворога станом на 19 липня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога: останні новини
- Агент "Атеш" на польовій дорозі за 2 кілометри на південь від села Князе-Григорівка Херсонської області влаштував окупантам засідку і підірвав їхні бензовози. Один згорів повністю, другий – сильно пошкоджений.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав відео, як ЗСУ нищать ворога на Таврійському напрямку. Лише за минулу добу ворог втратив вбитими та пораненими понад 3 роти. Також ЗСУ знищили 41 одиницю військової техніки російських загарбників.
- ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку, зокрема, майже щодня палять по танку. Ба більше, нещодавно знищили "Тюльпан".