З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло 239 480 окупантів. Щоправда, втрати можуть бути більшими, адже підрахунок ускладнюють бої.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 4123 (+4);

бойових броньованих машин – 8059 (+8);

артилерійських систем – 4573 (+31);

РСЗВ – 689 (+0);

засоби ППО – 430 (+2);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 310 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46);

крилаті ракети – 1279 (+6);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19);

спеціальна техніка – 683 (+6).



Втрати ворога станом на 19 липня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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