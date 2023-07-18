В "Атеш" подякували за "бавовну" на Кримському мосту. Адже окупанти стали ще вразливішими на сухопутному коридорі.

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Агент "Атеш" підірвав російські бензовози

Близько 15:00 14 липня агент руху "Атеш" влаштував засідку на колону окупантів і пустив у дію вибухівку, підірвавши ворожі бензовози.

Результат: один згорів повністю, другий сильно пошкоджений,

– розповіли в "Атеш".



"Атеш" підірвав бензовози окупантів / Фото "Атеш"

Підрив трапився на польовій дорозі за 2 кілометри на південь від села Князе-Григорівка Херсонської області.

"14 липня увійде в історію всього партизанського руху! Наші агенти в безпеці та готові продовжити боротися проти рашизму. Окремо хочемо подякувати умільцям за "бавовну" на Кримському мосту! Рашисти тепер куди вразливіші на сухопутному коридорі", – підсумували партизани.



Один із бензовозів повністю згорів / Фото "Атеш"

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Загальні втрати Росії у війні

Станом на ранок 18 липня Сили оборони ліквідували понад 239 тисяч російських військових. Варто зауважити, що реальна цифра втрат ворога може бути значно більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські бійці перетворили на брухт тисячі ворожих танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Найдорожчою втратою Кремля від початку повномасштабного вторгнення залишається крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: