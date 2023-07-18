Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, Генеральний штаб ЗС України передбачив:

усі можливі варіанти розвитку подій,

відповідні заходи посилення позицій у разі можливого загострення ситуації.

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Росія засилає ДРГ на Північ

Наєв зазначив, що кількість сил та засобів на Північному напрямку станом на сьогодні є достатньою для виконання завдань, покладених на захисників керівництвом держави.

Станом на сьогодні у всій Північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки.

Російські окупанти гатять по нашій території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, завдають ударів з повітря. Також помічені намагання противника застосовувати диверсійно-розвідувальні групи,

– розповів генерал-лейтенант.

За його словами, під приціл російських вбивць найчастіше потрапляють цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Підрозділи Сил оборони адекватно та ефективно реагують на ці прояви російської агресії та роблять все можливе для збереження життя людей. Загалом, РФ не полишає спроб проведення бойових дій на цих напрямках", – заявив Наєв.

Він додав, що Сили оборони це розуміють та вживають усіх необхідних заходів, в першу чергу для захисту мирного населення та посилення можливостей українських військ.

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