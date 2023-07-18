Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, Генеральный штаб ВС Украины предусмотрел:

все возможные варианты развития событий,

соответствующие меры по усилению позиций в случае возможного обострения ситуации.

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Россия засылает ДРГ на Север

Наев отметил, что количество сил и средств на Северном направлении по состоянию на сегодня достаточно для выполнения задач, возложенных на защитников руководством государства.

По состоянию на сегодняшний день во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления.

Российские оккупанты бьют по нашей территории из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, наносят удары с воздуха. Также отмечены попытки противника применять диверсионно-разведывательные группы,

– рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, под прицел российских убийц попадает чаще всего гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

"Подразделения Сил обороны адекватно и эффективно реагируют на эти проявления российской агрессии и делают все возможное для сохранения жизни людей. В целом РФ не оставляет попыток проведения боевых действий на этих направлениях", – заявил Наев.

Он добавил, что Силы обороны это понимают и принимают все необходимые меры, в первую очередь для защиты мирного населения и усиления возможностей украинских войск.

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