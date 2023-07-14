Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки, сообщает 24 канал. Оно было очень детальным и сфокусированным, прежде всего, на передовой.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что на Ставке обсуждали ситуацию по всем ключевым направлениям действий: как защиту от российских штурмов, так и активные шаги Сил обороны вперед.

Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, снабжение от партнеров и наше, украинское производство, логистика,

– заметил украинский лидер.

Как и всегда, на Ставке были доклады:

Главкома, командующих оперативными направлениями – Валерия Залужного, Александра Сырского, Александра Тарнавского,

командиров по конкретным участкам передовой,

министра внутренних дел Игоря Клименко,

руководитель Пограничной службы Сергея Дейнеки,

руководителя ГУР Кирилла Буданова по ситуации на территории Беларуси

По словам президента, за происходящим с точки зрения безопасности в Беларуси внимательно следят. По состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет.

"Полное наше сосредоточение – на фронте. Мы должны все понимать очень четко – максимально четко, – что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности", – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил каждого украинского воина – всех, кто идет на штурм и отбивает вражеские штурмы.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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