Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки, сообщает 24 канал. Оно было очень детальным и сфокусированным, прежде всего, на передовой.
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Президент провел заседание Ставки
Зеленский рассказал, что на Ставке обсуждали ситуацию по всем ключевым направлениям действий: как защиту от российских штурмов, так и активные шаги Сил обороны вперед.
Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, снабжение от партнеров и наше, украинское производство, логистика,
– заметил украинский лидер.
Как и всегда, на Ставке были доклады:
- Главкома, командующих оперативными направлениями – Валерия Залужного, Александра Сырского, Александра Тарнавского,
- командиров по конкретным участкам передовой,
- министра внутренних дел Игоря Клименко,
- руководитель Пограничной службы Сергея Дейнеки,
- руководителя ГУР Кирилла Буданова по ситуации на территории Беларуси
По словам президента, за происходящим с точки зрения безопасности в Беларуси внимательно следят. По состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет.
"Полное наше сосредоточение – на фронте. Мы должны все понимать очень четко – максимально четко, – что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности", – подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил каждого украинского воина – всех, кто идет на штурм и отбивает вражеские штурмы.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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