Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Воно було дуже детальним та сфокусованим передусім на передовій.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що на Ставці обговорювали ситуацію на всіх ключових напрямках дій: як захист від російських штурмів, так і активні кроки Сил оборони вперед.

Плюс усе, що для цього важливо: снаряди та зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво, логістика,

– зауважив український лідер.