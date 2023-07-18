Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" заявив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Місцями ворог починає відступати.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку тривають бої. Місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Протягом минулої доби ворог 20 разів атакував позиції українських захисників та здійснив 678 обстрілів.

Разом з тим, наші артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1 681 вогневе завдання. Лише за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше ніж 3 роти. Крім того – знищено 41 одиницю військової техніки російських загарбників.

Серед ліквідованої техніки противника:

  • 4 танки,
  • 12 ББМ,
  • 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
  • 2 одиниці БМ-21 "Град",
  • БпЛА "Орлан-30",
  • БпЛА "Supercam",
  • БпЛА "Zala",
  • самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація",
  • гармата "Гіацинт-С",
  • автомобільна техніка.

Тарнавський повідомив, що ЗСУ на Таврійському напрямку також знищили 4 склади боєприпасів ворога. Командувач ОСУВ "Таврія" також показав гарячі кадри успішної роботи на цьому напрямку.

ЗСУ нищать ворога на Таврійському напрямку: дивіться відео

Втрати ворога з кожним днем шалено збільшуються

Українські захисники продовжують знищувати ворога й звільняти території від загарбників. Загалом, втрати ворога вже сягають майже 240 тисяч. Варто зазначити, що статистика втрат окупантів є приблизною, адже в умовах активних бойових дій неможливо точно підрахувати кількість загиблих.

Лише протягом останньої доби ЗСУ на різних напрямках фронту знищили:

  • особового складу – близько 239010 (+710) осіб,
  • танків – 4119 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8051 (+17),
  • артилерійських систем – 4542 (+38),
  • РСЗВ – 689 (+4),
  • засобів ППО – 428 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),
  • крилатих ракет – 1273 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27),
  • спеціальної техніки – 677 (+0).