Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" заявил, что ВСУ имеют успехи в этом направлении. Местами враг начинает отступать.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении продолжаются бои. Местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает. За прошедшие сутки враг 20 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 678 обстрелов.

Вместе с тем, наши артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу. Только за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 3 рот. Кроме того – уничтожена 41 единица военной техники российских захватчиков.

Среди ликвидированной техники противника:

  • 4 танка,
  • 12 ББМ,
  • 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
  • 2 единицы БМ-21 "Град",
  • БПЛА "Орлан-30",
  • БПЛА "Supercam",
  • БПЛА "Zala",
  • самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",
  • пушка "Гиацинт-С",
  • автомобильная техника.

Тарнавский сообщил, что ВСУ на Таврическом направлении также уничтожили 4 склада боеприпасов врага. Командующий ОСУВ "Таврия" также показал горячие кадры успешной работы в этом направлении.

ВСУ уничтожают врага на Таврическом направлении: смотрите видео

Потери врага с каждым днем безумно увеличиваются

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и освобождать территории от захватчиков. В общей сложности, потери врага уже достигают почти 240 тысяч. Следует отметить, что статистика потерь оккупантов приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий невозможно точно подсчитать количество погибших.

Только в течение последних суток ВСУ по разным направлениям фронта уничтожили:

  • личного состава – около 239010 (+710) человек,
  • танков – 4119 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8051 (+17),
  • артиллерийских систем – 4542 (+38),
  • РСЗО – 689 (+4),
  • средств ПВО – 428 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11),
  • крылатых ракет – 1273 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7086 (+27),
  • специальной техники – 677 (+0).