С 24 февраля 2022 года в Украине погибли 239 480 оккупантов. Правда, потери могут быть больше, ведь подсчет усложняют бои.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 4123 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8059 (+8);
  • артиллерийских систем – 4573 (+31);
  • РСЗО – 689 (+0);
  • средства ПВО – 430 (+2);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 310 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46);
  • крылатые ракеты – 1279 (+6);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19);
  • специальная техника – 683 (+6).


Потери врага по состоянию на 19 июля 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости

  • Агент "Атеш" на полевой дороге за 2 километра южнее села Князе-Григоровка Херсонской области устроил оккупантам засаду и взорвал их бензовозы. Один сгорел полностью, второй – сильно поврежден.
  • Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал видео, как ВСУ уничтожают врага на Таврическом направлении. Только за минувшие сутки враг потерял убитыми и ранеными более 3 рот. Также ВСУ уничтожили 41 единицу военной техники российских захватчиков.
  • ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении, в частности, почти каждый день курят по танку. Более того, недавно уничтожили "Тюльпан".