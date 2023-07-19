Он командовал 2-й отдельной бригадой незаконного террористического формирования "ЛНР". Российские пропагандисты говорят, что он участвовал в оккупации Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

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Вооруженные Силы ликвидировали командира "Ташкента"

Анатолий Штефан "Штирлиц" 18 июля сообщил, что украинская армия уничтожила российского командира "Ташкента" на оккупированной территории нашего государства. По имеющейся информации, кафир погиб от удара дроном-камикадзе, когда он передвигался на своем авто.

Также известно, что Дениса Иванова россияне сочли "легендарным комбригом" и часто приглашали в прямые эфире пропагандисты. При этом россияне почему-то не хотели давать ему звезду "героя России".

Впоследствии в сети появились фотографии ликвидированного российского командира. Он возглавлял одну из бригад незаконного террористического формирования ЛНР и даже получал их награды.



Ликвидированный Денис Иванов "Ташкент" / Фото из соцсетей

Впоследствии смерть своего приспешника подтвердили и российские пропагандисты. Они подчеркнули, что он якобы не был "медийным человеком", однако его все "уважали и называли великим командиром".

Оккупанты подтвердили смерть своего командира / Видео из телеграм-канала Анатолия Штефана

Также долгое время его настоящее имя росСМИ не называли. К моменту смерти ему якобы было 42 года.

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