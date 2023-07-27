Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що українські сили ліквідували велику кількість цих вертольотів – приблизно 20 – 30% від тих, які була у росіян. І хоча в них ще залишилися більшість таких гелікоптерів, але у росіян є певна проблема з їхнім використанням. Про це він розповів 24 Каналу.
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Допомагають ПЗРК
Для ліквідації Ка-52 наші захисники використовують ПЗРК, системи ППО.
Нещодавно 38-ма окрема бригада морської піхоти збила такого вертольота. Виявилось, що їм керував цілий полковник, командир вертольотного полку,
– наголосив військовий експерт.
Згідно з повідомленням, він повертався із завдання назад, і в цей момент його гелікоптер ліквідували. Це означає, що росіянам не вистачає льотчиків, якщо за штурвал сідають полковники.
Військовий експерт про проблему росіян в авіації: дивіться відео
Завдяки тому, що велику кількість ворожих вертольотів було збито за допомогою зокрема ПЗРК Stinger, окупанти втратили величезну частину свого персоналу.
А нових людей в них немає. Адже для підготовки льотчика потрібен тривалий час та гроші – навчання займає приблизно років 10.
"Тому у росіян величезні проблеми не з літаками та гелікоптерами, а з льотчиками", – підкреслив Павло Нарожний.
Модернізований Ка-52В британській розвідці повідомили, що росіяни почали використовувати покращену версію Ка-52. Він має інтеграцію нової протитанкової ракети LMUR, у якій дальність польоту складає приблизно 15 кілометрів. В розвідці зазначають, що льотчики Ка-52 мають можливість використовувати цю зброю за межами досяжності системи ППО України.
Українські сили ліквідують ворожі Ка-52
- Українські захисники 23 червня збили російський Ка-52. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи цю подію, наголосив, що коли російські вертольоти заходять у зону ураження наших "ЗРК середнього радіусу дії різних типів" і знижуються, це дає можливість українським десантникам чи сухопутникам, ліквідувати їх з ПЗРК.
- Раніше повідомлялось, що 12 червня українські сили також збили Ка-52 на Запорізькому напрямку.