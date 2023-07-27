Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что украинские силы ликвидировали большое количество этих вертолетов – примерно 20 – 30% от тех, какими располагали россияне. И хотя у них еще осталось большая часть таких вертолетов, у россиян есть определенная проблема с их использованием. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Помогают ПЗРК

Для ликвидации Ка-52 наши защитники используют ПЗРК, системы ПВО.

Недавно 38 отдельная бригада морской пехоты сбила такой вертолет. Оказалось, что им управлял целый полковник, командир вертолетного полка,

– подчеркнул военный эксперт.

Согласно сообщению, он возвращался из задания обратно, и в этот момент его вертолет ликвидировали. Это значит, что россиянам не хватает летчиков, если за штурвал садятся полковники.

Обратите внимание! 38-я отдельная бригада морской пехоты 25 июля ликвидировала из ПЗРК российский вертолет Ка-52. Экипаж, состоявший из двух летчиков, погиб. Один из них – полковник российской авиации Виталий Табачников, командовавший 112-м вертолетным полком.

Военный эксперт о проблеме россиян в авиации: смотрите видео

Благодаря тому, что большое количество вражеских вертолетов было сбито с помощью ПЗРК Stinger, оккупанты потеряли огромную часть своего персонала.

А новых людей у них нет. Ведь для подготовки летчика нужно длительное время и деньги – обучение занимает примерно лет 10.

"Поэтому у россиян огромные проблемы не с самолетами и вертолетами, а с летчиками", –подчеркнул Павел Нарожный.

Модернизированный Ка-52 В британской разведке сообщили, что россияне стали использовать В британской разведке сообщили, что россияне стали использовать улучшенную версию Ка-52 . Он имеет интеграцию новой противотанковой ракеты LMUR, у которой дальность полета составляет около 15 километров. В разведке отмечают, что летчики Ка-52 могут использовать это оружие за пределами досягаемости системы ПВО Украины.

Украинские силы ликвидируют вражеские Ка-52