Так, лише за минулу добу наші воїни очистили землю від ще 560 терористів. Загалом втрати особового складу країни-агресора вже сягнули 244 830 бійців.
Дивіться також Третій знищений ватажок "Прізрака": ЗСУ ліквідували Артура Богаченка
Втрати окупантів у техніці
- Танків – 4190 (+4),
- бойових броньованих машин – 8161 (+14),
- артилерійських систем – 4775 (+30),
- РСЗВ – 698 (+0),
- засобів ППО – 458 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),
- спеціальної техніки – 709 (+1).
Зверніть увагу На часі: чому Україні потрібен пантеон Героїв і де спочивають творці нашої державності
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
ЗСУ ліквідували полковника російської авіації
Напередодні, 25 липня, українські захисники ліквідували ще одного російського офіцера. Долітався командир 112 вертолітного полку полковник Табачніков. Ворожий Ка-52 вдалося знищити розрахунком ПЗРК.