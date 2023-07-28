Так, лише за минулу добу наші воїни очистили землю від ще 560 терористів. Загалом втрати особового складу країни-агресора вже сягнули 244 830 бійців.

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Втрати окупантів у техніці

Танків – 4190 (+4),

бойових броньованих машин – 8161 (+14),

артилерійських систем – 4775 (+30),

РСЗВ – 698 (+0),

засобів ППО – 458 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),

крилатих ракет – 1347 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),

спеціальної техніки – 709 (+1).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ ліквідували полковника російської авіації

Напередодні, 25 липня, українські захисники ліквідували ще одного російського офіцера. Долітався командир 112 вертолітного полку полковник Табачніков. Ворожий Ка-52 вдалося знищити розрахунком ПЗРК.