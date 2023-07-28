Так, лише за минулу добу наші воїни очистили землю від ще 560 терористів. Загалом втрати особового складу країни-агресора вже сягнули 244 830 бійців.

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Втрати окупантів у техніці

  • Танків – 4190 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8161 (+14),
  • артилерійських систем – 4775 (+30),
  • РСЗВ – 698 (+0),
  • засобів ППО – 458 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
  • крилатих ракет – 1347 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),
  • спеціальної техніки – 709 (+1).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ ліквідували полковника російської авіації

Напередодні, 25 липня, українські захисники ліквідували ще одного російського офіцера. Долітався командир 112 вертолітного полку полковник Табачніков. Ворожий Ка-52 вдалося знищити розрахунком ПЗРК.