Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как известно, кассетные боеприпасы уже привезли в Украину.
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"Кассетные боеприпасы могут взрываться как на земле, так и не долетая до нее. Тогда почти невозможно защититься – разве что в укрепленных блиндажах. В окопах защиты от такого подрыва нет", – отметил Гетьман.
Что такое кассетные боеприпасы
Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.
ВСУ могут применить кассетные боеприпасы в Бахмуте
Как известно, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.
Поскольку Бахмут практически уничтожен дотла и там не осталось гражданского населения, Силы обороны могут накрывать его этими боеприпасами. Если там и остались жители, защитники точно знают, где они находятся, и не будут бить по этим местам.
Кассетные боеприпасы для Украины: коротко
- Вечером 7 июля стало известно, что США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден отметил, что это решение "было очень тяжелым".
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при применении кассетных боеприпасов Киев будет руководствоваться определенными принципами. В частности, Силы обороны будут использовать эти боеприпасы только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что, скорее всего, Силы обороны будут применять эти снаряды на открытых территориях. Так удастся правильно выставить баланс сил.