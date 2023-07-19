Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як відомо, касетні боєприпаси вже привезли в Україну.

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"Касетні боєприпаси можуть вибухати як на землі, так і не долітаючи до неї. Тоді майже неможливо захиститися – хіба що в укріплених бліндажах. В окопах захисту від такого підриву немає", – зазначив Гетьман.

Що таке касетні боєприпаси

Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

ЗСУ можуть застосувати касетні боєприпаси в Бахмуті

Як відомо, Україна надала письмові гарантії, що використовуватиме касетні боєприпаси лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення.

Оскільки Бахмут практично знищений дотла і там не лишилось цивільного населення, Сили оборони можуть накривати його цими боєприпасами. Якщо там і лишились мешканці, захисники точно знають, де саме вони перебувають, та не битимуть по цих місцях.

Касетні боєприпаси для України: коротко