Спілкуючись з журналістами з африканських країн, глава держави окреслив, де використовуватиму касетні боєприпаси, передає 24 Канал. За словами Володимира Зеленського, ними битимуть винятково по території України.

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Україна продовжить боронити рідну землю

Глава держави підкреслив, що касетні снаряди Україна отримала у 2023 році. Себто через 9 років війни Росії проти нашої держави. За цей час країна-агресорка використовувала різну зброю, "заборонену зброю, включно з кластерними боєприпасами".

Володимир Зеленський додав, що 9 років тому Україна "почала говорити, що нам потрібна допомога". Передовсім ми прохали світ, щоб тиснули на Росію та заборонили використання касетних боєприпасів проти українців. Утім, за ці роки нічого не змінилося: ворог як бив цими снарядами, так і продовжує це робити.

Він додав, що Україна вже отримала касетні боєприпаси. Але ніхто не має доказів того, що наша держава використовує їх на території Росії. Водночас глава держави наголосив, що на фронті ними битимуть по окупантах.

Справедлива відплата росіянам

Так, на полі бою, тепер проти ворога, на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 13 липня у Пентагоні підтвердили, що Україна отримала від США касетні боєприпаси. Відповідну заяву зробив директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США Дуглас Сімс.

Зауважимо, що Джо Байден до останнього не хотів віддавати Україні касетні боєприпаси. Він підкреслив, що наша держава дала зобов'язання, що не використовуватиме їх для атак по Росії.

Водночас президент США зазначив, що касетні боєприпаси нам надали з ще однієї важливої причини. Мовиться про певний дефіцит снарядів. Поки їх виготовляють, Україна отримає для резерву касетні, щоб продовжити контрнаступальні операції.