Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, росіянам нічого не світить, окрім величезних втрат.

До вашої уваги ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Куп'янська та Лимана: є успіх у наступі в районі Бахмута

"Вони намагаються рушати у бік Борової без наступальних дій на Куп'янськ – це абсолютно бездарна та недієва тактика. Українські Сили оборони затиснуть їх у кліщі з обох сторін", – зазначив Селезньов.

Що відбувається на Куп'янсько-Лиманському напрямку: дивіться відео

Зверніть увагу! Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські захисники не дають росіянам перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку. Ба більше, Сили оборони завдають ворогу втрат.

Чого прагнуть росіяни

Говорити про якісь територіальні здобутки ворога можна було б, якби він вийшов на рубежі вздовж лінії берега річки Оскіл. Але загарбники не мають для цього можливостей і технічних ресурсів.

Ба більше, активізація росіян на Лимано-Куп'янському напрямку не стала несподіванкою для Сил оборони. Українські захисники вибудували потужну лінію оборони, зав'язану на природних перешкодах, зокрема висотах. Тому всі спроби росіян просунутись будуть безрезультатними.

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