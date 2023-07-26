Однак секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що напевно темпи підтримки не будуть знижені. Про це він розповів 24 Каналу.
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Українські захисники роблять все від них залежна
Також секретар РНБО зауважив щодо закидів про нібито "повільні" наступальні дії українських захисників.
Це ж не художній фільм і не спектакль. Це – життя і воно складне. А також це події, які розгортаються на фронті,
– наголосив Данілов.
Якби в українських військових була спроможність просуватися швидше, вони б це здійснювали. Зараз вони роблять все від них залежне, щоб звільнити українські території.
"І коли хтось дає оцінки темпу контрнаступу – "повільний" він чи "не повільний" – це абсолютно некоректне трактування цього питання", – підкреслив він.
Водночас українські військові рухаються так, як дозволяє їм супротивник, який не є слабким. Це не якісь там мобілізовані, а збройні сили Росії. І їхні військові мають велику кількість радянської зброї.
"Так, вони вже виснажили свої чималі запаси, але ще раз наголошую, що це дуже складна робота: утримувати та звільняти свою територію", – відзначив Олексій Данілов.
Олексій Данілов прокоментував закиди про нібито "повільний" темп контрнаступу: дивіться відео
Росія не виграє війну
Також він прокоментував можливість зменшення підтримки України збоку західних партнерів.
"Я не думаю, що союзники будуть знижувати свою допомогу. Бо тоді це виглядатиме так, ніби Захід слабший за Росію. А так не може бути, тому що це зовсім інші економіки. І тому Росія цю війну не виграє. Перемога буде за нами та нашими партнерами", – наголосив секретар РНБО.
Більше про хід українського контрнаступу
- Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня на Аспенському безпековому форумі, що наступ ЗСУ набирає обертів та наші сили поступово просуваються вперед. Також він пояснив, що початок контрнаступу довелося перенести на пізніший термін через брак боєприпасів, озброєнь та підготовлених військових на цих озброєннях.
- Крім того, Зеленський зазначив, що темп наступу сповільнюється через те, що ворог мав більше часу для замінування української території та спорудження ліній оборони.
- Також видання Financial Times наголосило, що головною загрозою для контрнаступу ЗСУ є "величезні й щільні мінні поля", що зробили росіяни. Саме ця перешкода важку техніку, яку українські сили отримали від НАТО броню, "ранять солдатів і підривають бойовий дух".
- Водночас речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив 26 липня про успіх українських захисників в напрямку Старомайорське, де вони закріплюються на досягнутих позиціях.
- Крім того, Сили оборони відкинули ворога з позицій в районі Андріївки Донецької області. А також продовжуються наші наступальні операції на Бахмутському напрямку.