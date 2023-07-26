Однак секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що напевно темпи підтримки не будуть знижені. Про це він розповів 24 Каналу.

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Українські захисники роблять все від них залежна

Також секретар РНБО зауважив щодо закидів про нібито "повільні" наступальні дії українських захисників.

Це ж не художній фільм і не спектакль. Це – життя і воно складне. А також це події, які розгортаються на фронті,

– наголосив Данілов.

Якби в українських військових була спроможність просуватися швидше, вони б це здійснювали. Зараз вони роблять все від них залежне, щоб звільнити українські території.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"І коли хтось дає оцінки темпу контрнаступу – "повільний" він чи "не повільний" – це абсолютно некоректне трактування цього питання", – підкреслив він.

Водночас українські військові рухаються так, як дозволяє їм супротивник, який не є слабким. Це не якісь там мобілізовані, а збройні сили Росії. І їхні військові мають велику кількість радянської зброї.

"Так, вони вже виснажили свої чималі запаси, але ще раз наголошую, що це дуже складна робота: утримувати та звільняти свою територію", – відзначив Олексій Данілов.

Олексій Данілов прокоментував закиди про нібито "повільний" темп контрнаступу: дивіться відео

Росія не виграє війну

Також він прокоментував можливість зменшення підтримки України збоку західних партнерів.

"Я не думаю, що союзники будуть знижувати свою допомогу. Бо тоді це виглядатиме так, ніби Захід слабший за Росію. А так не може бути, тому що це зовсім інші економіки. І тому Росія цю війну не виграє. Перемога буде за нами та нашими партнерами", – наголосив секретар РНБО.

Важливо! Видання Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначило, що нібито "повільні темпи контрнаступу України" та "ще не досягла прориву, який міг би змусити Росію сісти за стіл переговорів". Видання підкреслює, у такому випадку, "чи мають США та їхні союзники рішучість продовжувати підтримку чи навіть розширювати її".

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