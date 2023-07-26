Однако секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, наверное, темпы поддержки не будут снижены. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Украинские защитники делают все от них зависимым

Также секретарь СНБО отметил по поводу упреков о якобы "медленных" наступательных действиях украинских защитников.

Это ведь не художественный фильм и не спектакль. Это – жизнь и она сложна. А также это события, которые разворачиваются на фронте,

– подчеркнул Данилов.

Если бы у украинских военных была возможность продвигаться быстрее, они бы это осуществляли. Сейчас они делают все от них зависящее, чтобы освободить украинские территории.

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"И когда кто-то дает оценки темпу контрнаступления – "медленный" он или "не медленный" – это совершенно некорректная трактовка этого вопроса", – подчеркнул он.

В то же время украинские военные двигаются так, как позволяет им неслабый противник. Это не какие-то мобилизованные, а вооруженные силы России. И у их военных большое количество советского оружия.

"Да, они уже истощили свои немалые запасы, но еще раз подчеркиваю, что это очень сложная работа: содержать и освобождать свою территорию", – отметил Алексей Данилов.

Алексей Данилов прокомментировал упреки о якобы "медленном" темпе контрнаступления: смотрите видео

Россия не выигрывает войну

Также он прокомментировал возможность сокращения поддержки Украины со стороны западных партнеров.

"Я не думаю, что союзники будут снижать свою помощь. Потому что это будет выглядеть так, будто Запад слабее России. А так не может быть, потому что это совсем другие экономики. И потому Россия эту войну не выиграет. Победа будет за нами и нашими партнерами", – подчеркнул секретарь СНБО.

Важно! Издание Wall Street Journal в своем материале отметило, что якобы "медленные темпы контрнаступления Украины" и "еще не достигло прорыва, который мог бы заставить Россию сесть за стол переговоров". Издание подчеркивает, в таком случае, "имеют ли США и их союзники решимость продолжать поддержку или даже расширять ее".

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