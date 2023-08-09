Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ. В то же время Александр Сырский подчеркнул, что наша оборона крепкая.

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Цель противника – выйти непосредственно к Купянску

На Купянском направлении идут интенсивные бои. Враг пытается прорвать нашу оборону.

Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки,

– рассказал Сырский.

Добавил, что агрессор одновременно наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку наших воинов ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону. Впрочем, успеха не имел.

Наши бойцы мужественно держат оборону, отбивая все попытки противника продвинуться вперед,

– подчеркнул командующий.

Также генерал-полковник рассказал, что побывал на этом направлении и обсудил с командирами возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий украинских военных. Как следствие, были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами, средствами и боеприпасами.

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"Ситуация сложная, но контролируемая"

Заместитель министра обороны также отметила, что сейчас основным направлением наступления врага остается Купянское. На этом участке фронта оккупанты сформировали наступательную группировку и пытаются двигаться вперед, однако, успеха не имеют.

Оперативная ситуация сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины мужественно сдерживают там наступление врага. Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области,

– рассказала Анна Маляр.

Добавила, что враг стремится прорвать оборону и выйти к Купянску. Поэтому интенсивность боевых действий и обстрелов высокая.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут и закрепляться на достигнутых рубежах. Оккупационные войска постоянными штурмами пытаются восстановить утраченное положение на окраинах Клещеевки и в районе Зайцево.

Наши воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое ВСУ имели частичный успех. Сейчас военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Между тем противник без успеха вел наступательные действия в районе Новокалиново, Северного, Новомихайловки и Старомайорского. Правда, наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций.

И на Востоке, и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни очень существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы,

– подытожила Маляр.